Tamberi trionfa nel Salto in Alto agli Europei di Monaco e dedica la vittoria alla futura moglie | VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco di Baviera 2022 come Tokyo 2020 (in realtà 2021). Dopo l’oro di Marcell Jacobs nei 100 metri piani, lo spartito olimpico che fa da sottofondo all’avventura della compagine italiana agli Europei di Atletica leggera si è ripetuto. Gianmarco Tamberi, infatti, ha vinto la sua gara diventando per la seconda volta il saltatore in Alto più forte del Vecchio Continente. Una gara difficile, ma vinta grazie alla misura di 2.30 raggiunta al secondo tentativo. E dopo il balzo decisivo, il 30enne marchigiano ha voluto dedicare il successo alla futura moglie. #Tamberi VOLA #Munich2022 pic.twitter.com/vCNyuxArE6 — simone (@Simone 978 ) August 18, 2022 Tamberi vince per la seconda volta il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)di Baviera 2022 come Tokyo 2020 (in realtà 2021). Dopo l’oro di Marcell Jacobs nei 100 metri piani, lo spartito olimpico che fa da sottofondo all’avventura della compagine italianadi Atletica leggera si è ripetuto. Gianmarco, infatti, ha vinto la sua gara diventando per la seconda volta il saltatore inpiù forte del Vecchio Continente. Una gara difficile, ma vinta graziemisura di 2.30 raggiunta al secondo tentativo. E dopo il balzo decisivo, il 30enne marchigiano ha volutore il successo. #VOLA #Munich2022 pic.twitter.com/vCNyuxArE6 — simone (@Simone 978 ) August 18, 2022vince per la seconda volta il ...

neXtquotidiano : #Tamberi trionfa nel Salto in Alto agli Europei di Monaco e dedica la vittoria alla futura moglie | VIDEO - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Tamberi, campione olimpico in carica, trionfa con la misura di 2,30 m. #Atletica - GraziaMarocco : RT @Coninews: ?????????? ?????????? ?????????? ?? Gianmarco Tamberi trionfa nel salto in alto! #ItaliaTeam #Munich2022 @atleticaitalia - Ery975 : RT @Coninews: ?????????? ?????????? ?????????? ?? Gianmarco Tamberi trionfa nel salto in alto! #ItaliaTeam #Munich2022 @atleticaitalia - cotola11 : RT @Coninews: ?????????? ?????????? ?????????? ?? Gianmarco Tamberi trionfa nel salto in alto! #ItaliaTeam #Munich2022 @atleticaitalia -