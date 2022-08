Tamberi Campione d’Europa: Oro nel salto in alto (Di venerdì 19 agosto 2022) Gianmarco Tamberi, l’uomo-spettacolo che arriva dall’Italia, detta la sua legge e da Campione olimpico in carica ritorna, dopo sei anni, Campione d’Europa nel salto in alto. ‘Gimbo’, l’uomo delle ‘mezze barbe’ (questa sera aveva la barba intera), ha infiammato, assieme all’impresa della mezzofondista tedesca Konstanze Klosterhalfen spettacolare vincitrice dei 5000, la piovosa notte di Monaco di Baviera. Tamberi Campione d’Europa L’azzurro, capitano della squadra nazionale di atletica leggera, ha vinto con 2,30 metri, misura valicata al secondo tentativo dopo un percorso netto iniziato a 2,18, proseguito a 2,23 e 2,27. Al termine della gara Tamberi ha festeggiato con i compagni di podio, dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Gianmarco, l’uomo-spettacolo che arriva dall’Italia, detta la sua legge e daolimpico in carica ritorna, dopo sei anni,nelin. ‘Gimbo’, l’uomo delle ‘mezze barbe’ (questa sera aveva la barba intera), ha infiammato, assieme all’impresa della mezzofondista tedesca Konstanze Klosterhalfen spettacolare vincitrice dei 5000, la piovosa notte di Monaco di Baviera.L’azzurro, capitano della squadra nazionale di atletica leggera, ha vinto con 2,30 metri, misura valicata al secondo tentativo dopo un percorso netto iniziato a 2,18, proseguito a 2,23 e 2,27. Al termine della garaha festeggiato con i compagni di podio, dal ...

