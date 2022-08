Südtirol-Venezia: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 19 agosto 2022) Domenica 21 agosto al Druso di Bolzano avverrà l’esordio assoluto dell’ambizioso Südtirol contro il Venezia di Ivan Javorcic. Una sfida affascinante, ma comunque molto complessa per i trentini. Infatti, nelle ultime ore hanno visto l’addio di Luciano Zauli, tecnico arrivato in estate, e hanno accolto un tecnico ad interim che probabilmente prenderà le sue redini. Nella seconda giornata di Serie B i trentini dovranno vedersela con una delle squadre più forti del campionato, ovvero il Venezia appena retrocesso dalla massima serie. Südtirol-Venezia: le probabili formazioni Greco, complice della velocità con la quale si sono sviluppati gli eventi, dovrebbe confermare l’undici visto nella prima uscita Poluzzi tra i pali, Berra, Zaro, Curto e D’Orazio. In mezzo al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 agosto 2022) Domenica 21 agosto al Druso di Bolzano avverrà l’esordio assoluto dell’ambiziosocontro ildi Ivan Javorcic. Una sfida affascinante, ma comunque molto complessa per i trentini. Infatti, nelle ultime ore hanno visto l’addio di Luciano Zauli, tecnico arrivato in estate, e hanno accolto un tecnico ad interim che probabilmente prenderà le sue redini. Nella seconda giornata di Serie B i trentini dovranno vedersela con una delle squadre più forti del campionato, ovvero ilappena retrocesso dalla massima serie.: leGreco, complice della velocità con la quale si sono sviluppati gli eventi, dovrebbe confermare l’undici visto nella prima uscita Poluzzi tra i pali, Berra, Zaro, Curto e D’Orazio. In mezzo al ...

