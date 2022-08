Stava mangiando in un ristorante quando tutti hanno iniziato a cantare: la star nel panico (Di venerdì 19 agosto 2022) Una star di fama internazionale si trovava in un ristorante, quando tutti i presenti hanno iniziato a cantare. La storia è virale, ecco cosa è successo. Internet permette attraverso i social di condividere praticamente tutto, in particolare se si tratta di personaggi famosi. E’ accaduto a Ibiza, una delle località di vacanza più famose e L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 19 agosto 2022) Unadi fama internazionale si trovava in uni presenti. La storia è virale, ecco cosa è successo. Internet permette attraverso i social di condividere praticamente tutto, in particolare se si tratta di personaggi famosi. E’ accaduto a Ibiza, una delle località di vacanza più famose e L'articolo proviene da CheSuccede.it.

alessan70044313 : Ah stava mangiando?????? - MarisaDenaro71 : @GuessGufo @RositaCaotica Oppure ti posso raccontare di quel Maresciallo oggi luogotenente che ha disatteso un ordi… - Raffipaffy : Sto mangiando il panino con l hamburger e mi stava per saltare un dente perche per.due volte ho beccato un nervetto e ora mi fa un po male?? - candyncorn : ieri sera c’era una ragazza molto in carne che stava mangiando delle merendine e beveva della pepsi, era con un un… - Francy11412804 : RT @roberta5995: super simo avrebbe vinto anche i 400 con qualche metro in più, lei le ultime due vasche se la stava mangiando la tedesca.… -