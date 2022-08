Sì di Putin alla missione Aiea a Zaporizhzhia. Ma Mosca sospende le forniture di gas per 3 giorni (Di venerdì 19 agosto 2022) L' Eliseo ha confermato che il presidente russo, Vladimir Putin , ha dato il suo accordo - in una telefonata con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron - al dispiegamento di una missione dell'Aiea ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 agosto 2022) L' Eliseo ha confermato che il presidente russo, Vladimir, ha dato il suo accordo - in una telefonata con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron - al dispiegamento di unadell'...

GiovaQuez : Muove guerra su territorio europeo, finanzia partiti al fine di indebolire l'Unione europea e tenta di influenzare… - Agenzia_Ansa : Mosca pronta allo stop di Zaporizhzhia. L'Onu chiede di non farlo. Macron:'Sì di Putin alla missione Aiea alla cent… - Agenzia_Ansa : Mosca blocca Nord Stream, vola il gas. Le forniture saranno sospese dal 31 agosto al 2 settembre per 'manutenzione'… - IsrahellMerda : RT @japoco_debuoni: Niente, non ce la fate proprio a capire la differenza tra #SannaMarin ad un party a base di cocaina per difendere la de… - passionescatto : @carlo_taormina Bravo avvocato,decidi quale parte di Ucraina consegnare a Putin e proponi da subito l'eliminazione… -