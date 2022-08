Milano: al via lavori per realizzare parcheggio interrato in Largo Scalabrini (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Partiranno entro la fine di questo mese i lavori di realizzazione del parcheggio interrato in Largo Scalabrini, a Milano. I lavori avranno durata di circa due anni e consentiranno di liberare oltre duecento spazi sosta su strada. Lo rende noto il Comune di Milano. L'area, messa a disposizione dal Comune al privato, che realizzerà l'opera, è stata individuata tenendo conto in particolare dei bisogni dei residenti della zona, oltre alla facilità di interscambio con la rete di trasporto pubblico e con la rete dedicata alla mobilità sostenibile. La struttura interrata avrà una superficie di 3.580 metri quadrati e un volume complessivo di oltre 23mila metri cubi, sarà suddivisa in due piani sotterranei con 216 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), 19 ago. (Adnkronos) - Partiranno entro la fine di questo mese idi realizzazione delin, a. Iavranno durata di circa due anni e consentiranno di liberare oltre duecento spazi sosta su strada. Lo rende noto il Comune di. L'area, messa a disposizione dal Comune al privato, che realizzerà l'opera, è stata individuata tenendo conto in particolare dei bisogni dei residenti della zona, oltre alla facilità di interscambio con la rete di trasporto pubblico e con la rete dedicata alla mobilità sostenibile. La struttura interrata avrà una superficie di 3.580 metri quadrati e un volume complessivo di oltre 23mila metri cubi, sarà suddivisa in due piani sotterranei con 216 ...

