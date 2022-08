Mancini alla Juventus è uno scandalo che fa male al calcio. La beffa è per il Vicenza, non per il Milan | Primapagina (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 19:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Dicono che Tommaso Mancini sia forte per davvero. Ha compiuto 18 anni il 23 luglio, ha messo insieme in 2 stagioni 13 presenze col Vicenza in Serie B, di cui 4 su 8 da titolare nell’ultimo campionato, non ha mai segnato un gol tra i professionisti. Numeri evidentemente ancora abbastanza banali, anche per un giovanissimo. Lo voleva fra gli altri il Milan, lo sta per prendere la Juventus, che pare offra di meno al Vicenza (2 milioni contro 2 milioni e mezzo), ma di più alla famiglia del giovane centravanti. Tommaso non ha agente, fa tutto il papà. Che secondo il quotidiano Repubblica ha chiesto e avrà 2 milioni di commissione sul trasferimento del figlio. Per qualcuno è immorale, per noi – ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 19:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Dicono che Tommasosia forte per davvero. Ha compiuto 18 anni il 23 luglio, ha messo insieme in 2 stagioni 13 presenze colin Serie B, di cui 4 su 8 da titolare nell’ultimo campionato, non ha mai segnato un gol tra i professionisti. Numeri evidentemente ancora abbastanza banali, anche per un giovanissimo. Lo voleva fra gli altri il, lo sta per prendere la, che pare offra di meno al(2 milioni contro 2 milioni e mezzo), ma di piùfamiglia del giovane centravanti. Tommaso non ha agente, fa tutto il papà. Che secondo il quotidiano Repubblica ha chiesto e avrà 2 milioni di commissione sul trasferimento del figlio. Per qualcuno è immorale, per noi – ...

