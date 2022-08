"Male al collo", e va dal chiropratico: tragedia, com'è ridotta a 28 anni (Di venerdì 19 agosto 2022) Va dal chiropratico per rilassarsi dopo un periodo intenso e particolarmente teso, ma si ritrova paralizzata, probabilmente per sempre. È l'incredibile e triste storia di Caitlin Jensen, una 28enne americana che aveva deciso di fare una seduta da un chiropratico per allentare la tensione dovuta a un periodo di studio molto duro che l'aveva stressata parecchio. E così dopo la laurea si era rivolta a uno specialista. Mentre quest'ultimo stava facendo il suo lavoro sul collo, la ragazza ha avuto una reazione imprevista: si è interrotto l'afflusso di sangue al cervello, con il trattamento che ha provocato la dissezione dell'arteria vertebrale e ha scatenato un ictus. Le condizioni della 28enne sono progressivamente e rapidamente peggiorate: prima il sudore, poi la nausea e il vomito, infine la corsa in ospedale, dove è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Va dalper rilassarsi dopo un periodo intenso e particolarmente teso, ma si ritrova paralizzata, probabilmente per sempre. È l'incredibile e triste storia di Caitlin Jensen, una 28enne americana che aveva deciso di fare una seduta da unper allentare la tensione dovuta a un periodo di studio molto duro che l'aveva stressata parecchio. E così dopo la laurea si era rivolta a uno specialista. Mentre quest'ultimo stava facendo il suo lavoro sul, la ragazza ha avuto una reazione imprevista: si è interrotto l'afflusso di sangue al cervello, con il trattamento che ha provocato la dissezione dell'arteria vertebrale e ha scatenato un ictus. Le condizioni della 28enne sono progressivamente e rapidamente peggiorate: prima il sudore, poi la nausea e il vomito, infine la corsa in ospedale, dove è stata ...

