LIVE – Tuffi, Europei Roma 2022: finali venerdì 19 agosto in DIRETTA (Di venerdì 19 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle finali di Tuffi di venerdì 19 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. Le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi vanno a caccia della finale per potersi poi giocare le medaglie nel trampolino 3 metri individuale. Eduard Timbretti Gugiu ed Andreas Sargent Larsen poi proveranno ad inserirsi nella lotta della finale secca del sincro dalla piattaforma 10 metri, mentre in serata tocca alle grandi altezze, che assegnano le prime medaglie al femminile. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 con le finali dei Tuffi, mentre dalle 18.00 spazio alle grandi altezze. Sportface.it vi terrà compagnia con una ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Latestuale delledidi19aglididelle discipline acquatiche, in programma fino al 21. Le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi vanno a caccia della finale per potersi poi giocare le medaglie nel trampolino 3 metri individuale. Eduard Timbretti Gugiu ed Andreas Sargent Larsen poi proveranno ad inserirsi nella lotta della finale secca del sincro dalla piattaforma 10 metri, mentre in serata tocca alle grandi altezze, che assegnano le prime medaglie al femminile. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 con ledei, mentre dalle 18.00 spazio alle grandi altezze. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

zazoomblog : LIVE Tuffi grandi altezze Europei 2022 in DIRETTA: Elisa Cosetti sogna una medaglia De Rose osservato speciale -… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani cerca l’acuto dai 3 metri; Larsen-Timbretti outsider dalla pia… - ninda1952 : RT @RaiNews: 2 italiani sul podio dei tuffi trampolino 1 metro: Lorenzo Marsaglia argento, Giovanni Tocci bronzo. #Roma2022 - infoitsport : LIVE Tuffi grandi altezze, Europei 2022 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Tuffi grandi altezze, Europei 2022 in DIRETTA -