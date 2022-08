Linda Evangelista sfigurata torna su Vogue con le bende elastiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo anni di depressione perché Linda Evangelista non accettava il suo volto sfigurato e il corpo così trasformato, adesso è di nuovo protagonista di Vogue. Linda Evangelista si riprende il suo posto, quello che le spetta da sempre perché lei sarà sempre una delle top model che hanno fatto la storia in passerella. Sulla copertina di Vogue il suo viso in primo piano, confessa che è ancora sfigurato ma che grazie a un lavoro incredibile di make up, al foulard, alle bende elastiche, è meravigliosa. Attraverso le foto si sogna, lo fa anche lei ma la Evangelista ha anche ricominciato ad amarsi. E’ tornata alla luce e la sua lezione è immensa, per quanto riguarda il passato e il presente. Se avesse solo immaginato che gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo anni di depressione perchénon accettava il suo volto sfigurato e il corpo così trasformato, adesso è di nuovo protagonista disi riprende il suo posto, quello che le spetta da sempre perché lei sarà sempre una delle top model che hanno fatto la storia in passerella. Sulla copertina diil suo viso in primo piano, confessa che è ancora sfigurato ma che grazie a un lavoro incredibile di make up, al foulard, alle, è meravigliosa. Attraverso le foto si sogna, lo fa anche lei ma laha anche ricominciato ad amarsi. E’ta alla luce e la sua lezione è immensa, per quanto riguarda il passato e il presente. Se avesse solo immaginato che gli ...

