Le botte, la denuncia, l'Fbi: cosa succede tra la Jolie e Brad Pitt (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel 2016 l'attrice denunciò il marito per maltrattamenti, ma il caso venne chiuso senza conseguenze per l'attore e ora Angelina avrebbe fatto causa all'Fbi per mancanza di trasparenza Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel 2016 l'attrice denunciò il marito per maltrattamenti, ma il caso venne chiuso senza conseguenze per l'attore e ora Angelina avrebbe fatto causa all'Fbi per mancanza di trasparenza

umbriaOn : #Palpeggia #barista: oltre alla #denuncia anche le #botte dello #zio di lei - officialmadsong : @_Carabinieri_ @GDF derivante dall'atteggiamento sulla strada di andare a caccia di fumatori di crack e di alcolist… - officialmadsong : @AlberthofmannAK @AlbertEinstein Ti vorrei far capire l'ultimo contesto che Alessio carabiniere va in giro tutta la… - espressione24 : Botte alla moglie davanti al figlio minorenne. Marito violento allontanato da casa e denunciato per lesioni aggrava… - SnoqTorino : RT @La27ora: La prescrizione ha parlato prima ancora che venissero analizzate le prove e che la vittima, una madre di 48 anni, avesse modo… -