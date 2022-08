Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che divengtano sempre più importanti con l'avvicinarsi delle elezioni. Il monitoraggio dell'Istituto Cattaneo con SWG mostra la tendenza della distribuzione dei seggi nei collegi uninominali che risulteranno decisivi per affidare ad una coalizione la maggioranza alla Camera ed al Senato. Lo scenario del 13 agosto ricalca quello delle settimane precedenti con il centrodestra che potrebbe addirittura conquistare l'80% dei collegi in entrambe le camere L'ultimo sondaggio è di: Noto del 18 agosto FdI - 24% - 25% Pd - 21% - 23% Lega - 12% - 13% M5S - 12% - 13% FI - 7% - 8% ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 agosto 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Dati che divengtano sempre più importanti con l'avvicinarsi delle elezioni. Il monitoraggio dell'Istituto Cattaneo con SWG mostra la tendenza della distribuzione dei seggi nei collegi uninominali che risulteranno decisivi per affidare ad una coalizione la maggioranza alla Camera ed al Senato. Lo scenario del 13 agosto ricalca quello delle settimane precedenti con il centrodestra che potrebbe addirittura conquistare l'80% dei collegi in entrambe le camere L'ultimoo è di: Noto del 18 agosto FdI - 24% - 25% Pd - 21% - 23% Lega - 12% - 13% M5S - 12% - 13% FI - 7% - 8% ...

