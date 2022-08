Dionisi sul rinnovo di Berardi: «E’ l’ultima bandiera. Dovremmo farci due domande» (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Domenico Berardi con i colori neroverdi: parla il tecnico LA FIRMA – «Il suo rinnovo stata una bella notizia, tutto meritato. Nessuno regala niente e quello che ha ottenuto Berardi lo ha fatto per le sue qualità. È determinante per noi, sono tra felice che sia andata così. Sono molto ottimista per natura e Domenico non è un giocatore, è il giocatore del Sassuolo. È una bandiera? Non ce ne sono tante. Ho avuto la fortuna di allenare Magnanelli, che è stato più di una bandiera per quello che ha rappresentato. Berardi forse è l’ultima bandiera e Dovremmo farci due domande, non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore del Sassuolo Alessioha parlato in conferenza stampa deldi Domenicocon i colori neroverdi: parla il tecnico LA FIRMA – «Il suostata una bella notizia, tutto meritato. Nessuno regala niente e quello che ha ottenutolo ha fatto per le sue qualità. È determinante per noi, sono tra felice che sia andata così. Sono molto ottimista per natura e Domenico non è un giocatore, è il giocatore del Sassuolo. È una? Non ce ne sono tante. Ho avuto la fortuna di allenare Magnanelli, che è stato più di unaper quello che ha rappresentato.forse èdue, non ...

infoitsport : Dionisi sul rinnovo di Berardi: 'Non è un giocatore del Sassuolo, è il Sassuolo' - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Lecce organizzato e ben allenato, sarà un match sul filo del rasoio' - LecceCalcio : Sassuolo, Dionisi: “Lecce organizzato e ben allenato, sarà un match sul filo del rasoio” - - SassuoloUS : Mister Dionisi prima di #SassuoloLecce??? ??? «Sarà una partita sul filo del rasoio. Lecce squadra molto motivata e… - serieApallone : Sassuolo, grana Dionisi: lungo stop per un difensore: Sassuolo, brutte notizie per i neroverdi...... leggi di più… -