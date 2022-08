Canoa velocità, Europei 2022: Nicolae Craciun e Daniele Santini sono d’argento nel C2 1000! (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Canoa velocità e paraCanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, sono proseguiti oggi, venerdì 19 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione pomeridiana della seconda giornata l’Italia ha conquistato la prima medaglia della rassegna. Il merito è di Nicolae Craciun e Daniele Santini, che nella finale diretta della specialità non olimpica del C2 1000 maschile si sono classificati secondi in 3:34.317, a 1.421 dall’oro della Germania di Sebastian Brendel e Tim Hecker, prima in 3:32.896. Bronzo all’Ungheria di Balazs Adolf e Daniel Fejes, terza in 3:34.585 (+1.689). ORDINE D’ARRIVO C2 1000 MASCHILE 1 Germania 3:32.8962 Italia 3:34.317 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Glidie para, in programma nel corso degli European Championshipsproseguiti oggi, venerdì 19 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione pomeridiana della seconda giornata l’Italia ha conquistato la prima medaglia della rassegna. Il merito è di, che nella finale diretta della specialità non olimpica del C2 1000 maschile siclassificati secondi in 3:34.317, a 1.421 dall’oro della Germania di Sebastian Brendel e Tim Hecker, prima in 3:32.896. Bronzo all’Ungheria di Balazs Adolf e Daniel Fejes, terza in 3:34.585 (+1.689). ORDINE D’ARRIVO C2 1000 MASCHILE 1 Germania 3:32.8962 Italia 3:34.317 ...

lattuga99 : Medaglia d'Argento per Nicolae Craciun e Daniele Santini nel C2 1000m di canoa velocità agli European Championships… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la sessione pomeridiana. Si gareggia per le medaglie!… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: fioccano le finali per l’Italia con i fratelli Burgo Tacchini e Rizza-… - Sport24h_it : Esordio positivo per gli azzurri della canoa velocità impegnati nella prima giornata di gare ai Campionati Europei… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: i fratelli Burgo volano in finale nel K1 1000 maschile e femminile! Ca… -