Atletica: Europei, la staffetta 4x100 dell'Italia vola in finale anche senza Jacobs (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco, 19 ago. - (Adnkronos) - L'Italia si qualifica alla finale della 4×100 agli Europei di Atletica leggera di Monaco di Baviera. La staffetta azzurra, priva del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs che rinuncia a gareggiare durante il riscaldamento e schierata con Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali e Wanderson Polanco, centra il settimo e penultimo tempo di qualificazione in 39"02. La finale si disputerà domenica sera e per l'Italia oltre a Jacobs dovrebbero rientrare Filippo Tortu e Fausto Desalu. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco, 19 ago. - (Adnkronos) - L'si qualifica allaa 4×100 aglidileggera di Monaco di Baviera. Laazzurra, priva del campione olimpico dei 100 metri Marcellche rinuncia a gareggiare durante il riscaldamento e schierata con Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Chituru Ali e Wanderson Polanco, centra il settimo e penultimo tempo di qualificazione in 39"02. Lasi disputerà domenica sera e per l'oltre adovrebbero rientrare Filippo Tortu e Fausto Desalu.

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #atletica a Monaco di Baviera #GianmarcoTamberi si prende la corona ?? continentale del sal… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Europei di Monaco, salto in alto: oro per #Tamberi L'azzurro salta 2.30 metri al secondo tentativo #SkySport #Atletica - adelaidejb00 : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x4 ?????… - lacittanews : MONACO DI BAVIERA (Germania) - Marcell Jacobs non corre la batteria della staffetta 4x100 degli Europei di atletica… -