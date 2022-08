Atalanta, Soppy: “Grande passo per la mia carriera, neroazzurri club importante in cui si lavora sodo” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il nuovo acquisto dell’Atalanta, Brandon Soppy, ha espresso tutta la sua soddisfazione nell’essere approdato nel club bergamasco. Queste le sue prime parole da calciatore neroazzurro: “L’Atalanta rappresenta un Grande passo per la mia carriera. Mi ha convinto il fatto che sia stato un Grande club a volermi e che mi abbiano detto che qui si lavora molto, quindi è adatto a uno come me cui piace lavorare. Come giocatore amo dribblare e attaccare come difendere, il mio desiderio è di dare il mio apporto alla squadra. Un saluto a tutti i tifosi, forza Atalanta e spero di vedervi numerosi allo stadio domenica sera”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il nuovo acquisto dell’, Brandon, ha espresso tutta la sua soddisfazione nell’essere approdato nelbergamasco. Queste le sue prime parole da calciatore neroazzurro: “L’rappresenta unper la mia. Mi ha convinto il fatto che sia stato una volermi e che mi abbiano detto che qui simolto, quindi è adatto a uno come me cui piacere. Come giocatore amo dribblare e attaccare come difendere, il mio desiderio è di dare il mio apporto alla squadra. Un saluto a tutti i tifosi, forzae spero di vedervi numerosi allo stadio domenica sera”. SportFace.

