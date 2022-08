Vincenzo Calce | “Città allo sbando Poca visione futura | strade sporche e parchi abbandonati”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 18 agosto 2022) di Arturo Calabrese «I problemi di Pagani sono tanti e si fa poco o nulla per risolverli». Si può riassumere così la lunga intervista rilasciata da, consigliere comunale di minoranza. Appoggiato da una coalizione di centrodestra oggi è una costante voce critica che non le manda certo a dire.È possibile tracciare un bilancio dell’amministrazione De Prisco? “Io vorrei parlare di quello che è il principio del buon governo di questa amministrazione. Ben poco è stato fatto e questo è sotto gli occhi di tutti. La percezione è di un’amministrazione che arranca e che stenta. Non si riesce a rispondere alle esigenze del cittadino e se lo fa è perché utilizzaalternative o palliativi per coprire quelle che sono le inadempienze. Si è pronti soltanto ad esaltarsi per cose di cui non si ha manco il merito, perché provengono da ...