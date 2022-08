Tre morti in poche ore, giornata nera sulle spiagge italiane. Malori improvvisi, choc tra i bagnanti (Di giovedì 18 agosto 2022) Il caldo uccide, strage nel Salento. Le numerose ondate di caldo stanno creando numerosi problemi, ma quanto accaduto in Puglia lascia sgomenti. Nel giro di poche ore ben tre persone sono decedute a seguito di Malori in spiaggia. Nel primo caso un anziano di 88 anni, Antonio Crocetta, è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 17 agosto a Santa Caterina. Sempre ieri ma nel pomeriggio sul lungomare di Melendugno, lungo un tratto del litorale di Torre dell’Orso, è deceduta una donna di 54 anni di Sternatia. La signora è stata colta da un malore e subito dopo si è accasciata al suolo di fronte ai numerosi bagnanti che si trovavano in quel momento in spiaggia. Anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili. giornata nera in Salento: tre morti in poche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Il caldo uccide, strage nel Salento. Le numerose ondate di caldo stanno creando numerosi problemi, ma quanto accaduto in Puglia lascia sgomenti. Nel giro diore ben tre persone sono decedute a seguito diin spiaggia. Nel primo caso un anziano di 88 anni, Antonio Crocetta, è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 17 agosto a Santa Caterina. Sempre ieri ma nel pomeriggio sul lungomare di Melendugno, lungo un tratto del litorale di Torre dell’Orso, è deceduta una donna di 54 anni di Sternatia. La signora è stata colta da un malore e subito dopo si è accasciata al suolo di fronte ai numerosiche si trovavano in quel momento in spiaggia. Anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili.in Salento: trein...

