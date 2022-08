Tortu e la Kaddari in finale nei 200 | fuori Desalu e Pettorossi Alto | c' è Tamberi

SerpiLuisa : #Kaddari e #Tortu in finale! La Sardegna c’è ?????? #atletica | #EuropeanChampionships | #Munich2022 - Sandrino_14 : Se non lo sapevate, è l'ora di Pippo e Dalia ???? - 20:29 Semifinale 3 200m M (Tortu) - 20:45 Semifinale 2 200m F (K… - Nicola89144151 : 13:05 200 F (Batterie) [Fontana e Siragusa] Sessione Serale: 20:05 Alto M ?? [TAMBERI e Fassinotti] 20:10 Martello… -

E' il primo commento di Filippo, appena conquistato un posto in finale dei 200 agli Europei ... L'azzurra Daliasi e' qualificata alla finale dei 200 metri agli Europei di atletica, in ...Filipposi qualifica per la finale dei 200 metri agli Europei di atletica a Monaco (in programma domani alle 21.20 all'Olympiastadion): l'azzurro ha vinto la propria semifinale col tempo di 20"29. ...I risultati della sessione serale di giovedì 18 agosto per quanto riguarda gli Europei 2022 di atletica a Monaco. Filippo Tortu vince la propria batteria nelle semifinali dei 200 metri maschili con il ...La mattinata della quarta giornata agli Europei di Monaco regala la finale ad Ayomide Folorunso nei 400hs: la primatista italiana entra tra le migliori otto con 54.98 e tornerà in pista domani per il ...