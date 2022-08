Sanremo 2023, Amadeus l'ha fatta grossa: "Uno dei big in gara arriva da Los Angeles" (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono tantissimi i fan del Festival di Sarnemo che sono in attesa di sapere se è vero che ci sarà un concorrente proveniente direttamente dall'America alla prossima edizione del grande evento sulla musica italiana. Ecco quali sono le indiscrezioni sulla rosa dei nomi dei concorrenti e degli ospiti di Sanremo 2023. Anche se mancano diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, sono già tante le indiscrezioni che riguardano chi lo presenterà e chi sarà invitato come ospite speciale o come concorrente. La conferma per un altro festival è stata quasi immediata alla conclusione di quello di quest'anno per il presentatore Amadeus. Amedeo Sebastiani ha dimostrato di saper reggere allo stress, agli imprevisti e alle grandi gioie che riserva il Festival di Sanremo. Durante la scorsa edizione, il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono tantissimi i fan del Festival di Sarnemo che sono in attesa di sapere se è vero che ci sarà un concorrente proveniente direttamente dall'America alla prossima edizione del grande evento sulla musica italiana. Ecco quali sono le indiscrezioni sulla rosa dei nomi dei concorrenti e degli ospiti di. Anche se mancano diversi mesi alla prossima edizione del Festival di, sono già tante le indiscrezioni che riguardano chi lo presenterà e chi sarà invitato come ospite speciale o come concorrente. La conferma per un altro festival è stata quasi immediata alla conclusione di quello di quest'anno per il presentatore. Amedeo Sebastiani ha dimostrato di saper reggere allo stress, agli imprevisti e alle grandi gioie che riserva il Festival di. Durante la scorsa edizione, il ...

