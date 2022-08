Samp Juve: precedenti in equilibrio a Marassi- VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Samp Juve chiuderà la seconda giornata di Serie A: c’è grande equilibrio nei molti precedenti disputati a Marassi La Sampdoria gioca nuovamente in casa dopo la sconfitta per 2-0 con l’Atalanta, nella quale il migliore tra i blucerchiati è apparso Sabiri che ha colpito anche un palo clamoroso su punizione. La Juventus ha invece debuttato con un bel 3-0 sul Sassuolo, con un Di Maria che è stato all’altezza delle aspettative generate dalla sua classe. Dopo un precampionato difficile, Vlahovic ha dissolto le nubi partendo con una doppietta che lo pone al vertice della classifica cannonieri insieme a Rebic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022)chiuderà la seconda giornata di Serie A: c’è grandenei moltidisputati aLadoria gioca nuovamente in casa dopo la sconfitta per 2-0 con l’Atalanta, nella quale il migliore tra i blucerchiati è apparso Sabiri che ha colpito anche un palo clamoroso su punizione. Lantus ha invece debuttato con un bel 3-0 sul Sassuolo, con un Di Maria che è stato all’altezza delle aspettative generate dalla sua classe. Dopo un precampionato difficile, Vlahovic ha dissolto le nubi partendo con una doppietta che lo pone al vertice della classifica cannonieri insieme a Rebic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

