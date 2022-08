Salario minimo, Calenda ci ripensa e copia i 5 Stelle: “Nessuno dovrebbe lavorare per meno di 9 euro l’ora” (Di giovedì 18 agosto 2022) Salario minimo, Carlo Calenda ci ripensa. Certo non è la prima volta che gli capita (vedi l’accordo con il Pd stracciato 48 ore dopo averlo sottoscritto), ma l’inversione ad U su uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, che fino a qualche tempo fa contestava, è sicuramente una sorpresa. Calenda apre al Salario minimo “Nessuno dovrebbe lavorare per meno di 9 euro l’ora”, si ravvede il leader di Azione durante la presentazione del programma elettorale della sua lista, contraddicendo le sue precedenti dichiarazioni sul tema. Sul Salario minimo “io sono d’accordo, ma deve essere fissato con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 agosto 2022), Carloci. Certo non è la prima volta che gli capita (vedi l’accordo con il Pd stracciato 48 ore dopo averlo sottoscritto), ma l’inversione ad U su uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5, che fino a qualche tempo fa contestava, è sicuramente una sorpresa.apre alper”, si ravvede il leader di Azione durante la presentazione del programma elettorale della sua lista, contraddicendo le sue precedenti dichiarazioni sul tema. Sul“io sono d’accordo, ma deve essere fissato con ...

