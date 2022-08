Perché la sanità calabrese finirà in mano ai medici cubani (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Emergenze e polemiche: alla sanità calabrese non mancano né le une né le altre, e anche la cronaca di oggi lo conferma con la coda di reazioni all'accordo che il presidente della Regione e commissario Roberto Occhiuto ha siglato con una società statale del governo di Cuba per l'invio in Calabria di un contingente di medici caraibici per sostenere un servizio regionale fiaccato dalla carenza di personale. Emergenze e polemiche, quelle che a cadenza praticamente quotidiana stanno accompagnando quasi 13 anni di piano di rientro e 12 anni di commissariamento del settore, un lungo lasso di tempo che finora non ha prodotto quello che doveva produrre: il risanamento e il rilancio della sanità calabrese. Da alcuni mesi, dopo anni di fallimentari gestioni di matrice governativa, a guidare la ... Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Emergenze e polemiche: allanon mancano né le une né le altre, e anche la cronaca di oggi lo conferma con la coda di reazioni all'accordo che il presidente della Regione e commissario Roberto Occhiuto ha siglato con una società statale del governo di Cuba per l'invio in Calabria di un contingente dicaraibici per sostenere un servizio regionale fiaccato dalla carenza di personale. Emergenze e polemiche, quelle che a cadenza praticamente quotidiana stanno accompagnando quasi 13 anni di piano di rientro e 12 anni di commissariamento del settore, un lungo lasso di tempo che finora non ha prodotto quello che doveva produrre: il risanamento e il rilancio della. Da alcuni mesi, dopo anni di fallimentari gestioni di matrice governativa, a guidare la ...

