Milan, Gabbia rimane in rossonero almeno fino a gennaio (Di giovedì 18 agosto 2022) Molto cercato dalla Sampdoria ma Gabbia non dovrebbe muoversi dal Milan almeno fino alla prossima sessione invernale Matteo Gabbia non si muoverà in questa finestra di mercato. Il difensore del Milan, accostato con molta insistenza dalla Sampdoria, dovrebbe rimanere a Milano almeno fino a gennaio. Secondo quanto riportato da TMW, la cessione ai blucerchiati potrebbe essere solo rimandata alla prossima sessione di calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

garbadaru : RT @AntoVitiello: ?? #Milan, #Gabbia resta almeno fino alla prossima sessione di gennaio. Giocatore ritenuto utile dal club. Continua la cac… - salvatorecozza1 : RT @VitoGirolamo27: ???? #Calciomercato #Milan: ?DC: #Gabbia resterà con i rossoneri, ma il colpo per sostituire #Romagnoli si tenterà e #… - JimmyGrimble09 : Faccio il bastian contrario. Sono contento che Gabbia rimanga. Dal Sassuolo in giù giocherebbe titolare nel 65% del… - sb_genova : #Gabbia sembra essere sempre più propenso a rimanere in rossonero, in quanto il #Milan abbia intenzione di tenerlo… - venturi_pablo : @AntoVitiello Potete dire quello che volete ma gabbia non è da Milan -

