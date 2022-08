QN Motori

MG Motor , attraverso la sua casa madre SAIC, ha finalmente presentato sul mercato cinese la nuovissimafastback destinata a fare da ammiraglia al rinnovato catalogo MG . Il modello di debutto inaugura anche la Black Label Series , collezione votata all'esclusività e alla sportività.MG Motor , attraverso la sua casa madre SAIC, ha finalmente presentato sul mercato cinese la nuovissimafastback destinata a fare da ammiraglia al rinnovato catalogo MG . Il modello di debutto inaugura anche la Black Label Series , collezione votata all'esclusività e alla sportività. MG7: l'elegante nuova fastback debutta in Cina - QN Motori È in arrivo una nuova berlina sportiva del costruttore cinese con motorizzazione termica. I propulsori dovrebbero avere dai 183 ai 254 Cv ...Dopo una serie di teaser ufficiali, MG Motor ha finalmente presentato in Cina la nuova MG MG7. Si presenta sotto forma di una fastback ed è presente al vertice della gamma del brand in Cina.Oltre a qu ...