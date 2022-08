Maurizio Costanzo non si trattiene: la confessione su Maria De Filippi (Di giovedì 18 agosto 2022) Maurizio Costanzo ha parlato in un'intervista di Maria De Filippi e dei suoi programmi tv, spiegando cosa pensa realmente della tv italiana e dei programmi condotti e ideati da sua moglie. A parlare è Maurizio Costanzo, che ha rivelato cosa pensa dei talent show ideato da sua moglie, Maria De Filippi. Costanzo ha dichiarato sulle pagine dell’ultimo numero della rivista Chi cosa pensa del programma Amici. Il presentatore e giornalista ha cominciato facendo una digressione sulla storia della televisione. Ha un po’ catalogato i programmi, partendo dal varietà sino a giungere ai programmi contemporanei che offrono a emeriti sconosciuti la possibilità di esibirsi in diretta, così da accelerare un eventuale ingresso nel mondo dello ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022)ha parlato in un'intervista diDee dei suoi programmi tv, spiegando cosa pensa realmente della tv italiana e dei programmi condotti e ideati da sua moglie. A parlare è, che ha rivelato cosa pensa dei talent show ideato da sua moglie,Deha dichiarato sulle pagine dell’ultimo numero della rivista Chi cosa pensa del programma Amici. Il presentatore e giornalista ha cominciato facendo una digressione sulla storia della televisione. Ha un po’ catalogato i programmi, partendo dal varietà sino a giungere ai programmi contemporanei che offrono a emeriti sconosciuti la possibilità di esibirsi in diretta, così da accelerare un eventuale ingresso nel mondo dello ...

