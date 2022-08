Maltempo in Liguria: grandine fra Sestri Levante e Chiavari, danni nello Spezzino (Di giovedì 18 agosto 2022) Chicchi di grandine grossi come noci, vento fino a 120 km all'ora, trombe d'aria e pioggia battente hanno investito tutta la Liguria centrale tra Genova e il Tigullio nella prima mattinata di oggi. A Sestri decine di auto sono state danneggiate dalla grandine e da tegole volate dai tetti, a Chiavari tetti scoperchiati, allagamenti e alberi crollati. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) Chicchi digrossi come noci, vento fino a 120 km all'ora, trombe d'aria e pioggia battente hanno investito tutta lacentrale tra Genova e il Tigullio nella prima mattinata di oggi. Adecine di auto sono state danneggiate dallae da tegole volate dai tetti, atetti scoperchiati, allagamenti e alberi crollati.

Agenzia_Ansa : Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia,… - SkyTG24 : Maltempo in Liguria, venti fino a 120km/h e grandine sul Tigullio orientale. FOTO - fanpage : Bomba d'acqua in Liguria, danni ingenti sul litorale - Miti_Vigliero : RT @CribeGigi: oggi un macello nel Tigullio Ligure #maltempo #grandine #Liguria - Miti_Vigliero : RT @virgilio_it: Alluvioni lampo e grandinate al Nord, con la #Liguria devastata dal #maltempo. Emergenza caldo al Sud, tre morti in spiagg… -