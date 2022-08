Malore improvviso, mamma Francesca muore a 26 anni: lascia 2 figli (Di giovedì 18 agosto 2022) Dramma a Latina nella notte, una ragazza di 26 anni Francesca Testana à morta a causa di un Malore. Originaria di Aprilia, mamma di 2 bambini, è morta intorno all’1.30 mentre si trovava nella discoteca El Paso di via Missiroli. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla.”I nostri addetti sono intervenuti immediatamente. In sala c’erano anche un infermiere e un giovane medico. Abbiamo provato a rianimarla”, le parole dei titolari del locale, raccolte da Il Messaggero. Secondo i testimoni, la ragazza non avrebbe bevuto. Insieme a lei c’era anche la sorella, che ha chiamato immediatamente i genitori, che si sono precipitati sul posto. Scattato l’allarme lanciato dai presenti, nel locale che si trova a Borgo Piave, e che è anche una pizzeria e una paninoteca, sono giunti i sanitari del 118 ma purtroppo per la ragazza non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Dramma a Latina nella notte, una ragazza di 26Testana à morta a causa di un. Originaria di Aprilia,di 2 bambini, è morta intorno all’1.30 mentre si trovava nella discoteca El Paso di via Missiroli. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla.”I nostri addetti sono intervenuti immediatamente. In sala c’erano anche un infermiere e un giovane medico. Abbiamo provato a rianimarla”, le parole dei titolari del locale, raccolte da Il Messaggero. Secondo i testimoni, la ragazza non avrebbe bevuto. Insieme a lei c’era anche la sorella, che ha chiamato immediatamente i genitori, che si sono precipitati sul posto. Scattato l’allarme lanciato dai presenti, nel locale che si trova a Borgo Piave, e che è anche una pizzeria e una paninoteca, sono giunti i sanitari del 118 ma purtroppo per la ragazza non ...

