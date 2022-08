LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Bellò e Barontini in semifinale negli 800 metri, fuori Tecuceanu. Subito eliminato Mandusic nel salto con l’asta (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 11:11 Dura pochissimo l’avventura di Max Mandusic agli Europei di Monaco di Baviera 2022. Il triestino manca per tre volte l’appuntamento con la misura d’apertura ed esce di scena dalle qualificazioni del salto con l’asta maschile. 11:08 Elena Bellò entra nelle semifinali degli 800 metri femminili. Come accaduto al maschile, anche in questa occasione tutti i ripescaggi provengono dalla batteria numero 1. Quarta heat vinta dalla britannica Jemma Reekie con 2:02.36. Avanzano anche la polacca Wielgosz e la tedesca Hering. 11:06 Quarta ed ultima batteria ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI11:11 Dura pochissimo l’avventura di Maxaglidi Monaco di Baviera. Il triestino manca per tre volte l’appuntamento con la misura d’apertura ed esce di scena dalle qualificazioni delconmaschile. 11:08 Elenaentra nelle semifinali degli 800femminili. Come accaduto al maschile, anche in questa occasione tutti i ripescaggi provengono dalla batteria numero 1. Quarta heat vinta dalla britannica Jemma Reekie con 2:02.36. Avanzano anche la polacca Wielgosz e la tedesca Hering. 11:06 Quarta ed ultima batteria ...

