(Di giovedì 18 agosto 2022) Laè vicina a toccareper la stagione 2022/2023. A rivelarlo è Marco Canigiani, responsabile marketing del club, che ha parlato ai microfoni diStyle Radio: “Attualmente siamo a 24.700, ma ci auguriamo di poter raggiungere. Per chi avesse dei dubbi, il mio invito è di leggere la notizia suglisul sito ufficiale della. Inoltre, tramite l’app di Binance è possibile trasformare il biglietto cartaceo in digitale. Inoltre, si potrà averlo sul cellulare e ricevere in regalo i Fan Token dei biancocelesti“. SportFace.

Lazio, quota 25mila abbonamenti ad un passo La Lazio è vicina a toccare quota 25mila abbonamenti per la stagione 2022/2023. A rivelarlo è Marco Canigiani, responsabile marketing del club.ROMA - "Ci stiamo avvicinando a quota 25 mila abbonamenti per questa stagione, ora siamo a 24.700, speriamo di poterci arrivare. Per quanto riguarda la partita contro il Torino invece, il settore ospi ...