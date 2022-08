Incendi boschivi: servono soluzioni non allarmasmi catastrofisti (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 17 ago – Mentre i catastrofisti del clima continuano ad ammorbarci con assurdi appelli all’uso di condizionatori, stufette e le stesse piastre elettriche che ci avevan detto di comprare in alternativa ai cari vecchi fuochi, un altro grave allarme quest’estate risuona in tutto il globo. Nello scorso 2021, circa 16 campi da calcio alberati al minuto sono andati in fumo a causa degli Incendi boschivi. Ad affermarlo è un nuovo rapporto di Global Forest Watch. Gfw è un’applicazione web open source che serve per monitorare le foreste del globo quasi in tempo reale. E’ un’iniziativa del Wri, il World Resources Institute, con partner di tutto rilievo come Google, Usaid, l’Università del Maryland, Esri, Vizzuality e molte altre organizzazioni accademiche, senza scopo di lucro, pubbliche e private. Se parte dei finanziatori del progetto ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 17 ago – Mentre idel clima continuano ad ammorbarci con assurdi appelli all’uso di condizionatori, stufette e le stesse piastre elettriche che ci avevan detto di comprare in alternativa ai cari vecchi fuochi, un altro grave allarme quest’estate risuona in tutto il globo. Nello scorso 2021, circa 16 campi da calcio alberati al minuto sono andati in fumo a causa degli. Ad affermarlo è un nuovo rapporto di Global Forest Watch. Gfw è un’applicazione web open source che serve per monitorare le foreste del globo quasi in tempo reale. E’ un’iniziativa del Wri, il World Resources Institute, con partner di tutto rilievo come Google, Usaid, l’Università del Maryland, Esri, Vizzuality e molte altre organizzazioni accademiche, senza scopo di lucro, pubbliche e private. Se parte dei finanziatori del progetto ci ...

