Grassi: «Quando è uscito il nome dell’Empoli ho accettato subito» (Di giovedì 18 agosto 2022) Le prime parole di Alberto Grassi dopo il suo sbarco all’Empoli: «ho avuto grande fiducia nel progetto dell’Empoli» Alberto Grassi ha parlato in conferenza stampa dopo il suo passaggio all’Empoli. Di seguito le sue parole. ASPETTATIVE – «Mi è sempre piaciuto il gioco, ho avuto dei compagni che me ne hanno sempre parlato bene». MARIN – «Marin è un compagno ma anche un amico. Lui è un ragazzo per bene e ha grandi qualità». TRATTATIVA – «Quando è uscito il nome dell’Empoli ho accettato subito, ho avuto grande fiducia nel progetto dell’Empoli». CAGLIARI – «Non saprei cosa non è andato, se si fosse saputo prima si sarebbe potuto recuperare. La retrocessione è una cosa brutta ma ti dà anche la cattiveria in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Le prime parole di Albertodopo il suo sbarco all’Empoli: «ho avuto grande fiducia nel progetto» Albertoha parlato in conferenza stampa dopo il suo passaggio all’Empoli. Di seguito le sue parole. ASPETTATIVE – «Mi è sempre piaciuto il gioco, ho avuto dei compagni che me ne hanno sempre parlato bene». MARIN – «Marin è un compagno ma anche un amico. Lui è un ragazzo per bene e ha grandi qualità». TRATTATIVA – «ilho, ho avuto grande fiducia nel progetto». CAGLIARI – «Non saprei cosa non è andato, se si fosse saputo prima si sarebbe potuto recuperare. La retrocessione è una cosa brutta ma ti dà anche la cattiveria in ...

CalcioNews24 : Grassi: «Quando è uscito il nome dell’Empoli ho accettato subito» - JRoger239 : @erosazzurro Non abbiamo vinto un cavolo in un momento storico ampio in cui romane e milanesi hanno fatto schifo. Q… - Dario__Grassi : @martafana Non si riesce a capire che la lotta parlamentare è una forma parziale e subordinata alla lotta di classe… - meltingmax : @_the_lobster_ Non ci sono grassi, all'avena e ci puoi mettere lo yoghurt. L'ho imparati a fare quando ho fatto la… - grassi_luciano : Purtroppo l'ignoranza regna sovrana ed è ancora più schifosa quando, i sinistrosi vogliono artificiosamente farla p… -