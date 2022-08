Fabian fuori rosa: ultimatum del Napoli, si allena da solo (Di giovedì 18 agosto 2022) Fabian Ruiz si sta allenando da solo a Castel Volturno, il giocatore è stato messo fuori rosa dal Napoli. Luciano Spalletti dopo la bordata al termine di Verona-Napoli a Fabian, ha mantenuto la linea societaria, stufa dei comportamenti del giocatore e dei suoi agenti. Il piano era chiaro: andare in scadenza di contratto e tornare in Spagna per chiedere un lauto ingaggio e andare via a parametro zero. Ma De Laurentiis non ha voluto mollare e così ieri ha chiuso un super doppio colpo di mercato che fa scacco anche a Fabian Ruiz. Con Ndombele la mediana di Spalletti non ha più necessità di aver per forza Fabian Ruiz ed a questo punto lasciarlo allenare da solo è molto più semplice ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022)Ruiz si stando daa Castel Volturno, il giocatore è stato messodal. Luciano Spalletti dopo la bordata al termine di Verona-, ha mantenuto la linea societaria, stufa dei comportamenti del giocatore e dei suoi agenti. Il piano era chiaro: andare in scadenza di contratto e tornare in Spagna per chiedere un lauto ingaggio e andare via a parametro zero. Ma De Laurentiis non ha voluto mollare e così ieri ha chiuso un super doppio colpo di mercato che fa scacco anche aRuiz. Con Ndombele la mediana di Spalletti non ha più necessità di aver per forzaRuiz ed a questo punto lasciarlore daè molto più semplice ...

