Ex del Grande Fratello Vip pubblica un singolo super trash: ecco di chi si tratta – VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Per la serie cantano proprio tutti, anche Antonio Zequila ha pubblicato il suo nuovo singolo (con tanto di VIDEOclip) dal titolo “Siamo energia”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, ha deciso di sfornare una hit per “coccolarci” verso gli ultimi scampoli d’estate. Antonio Zequila dopo il Grande Fratello Vip pubblica una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 agosto 2022) Per la serie cantano proprio tutti, anche Antonio Zequila hato il suo nuovo(con tanto diclip) dal titolo “Siamo energia”. L’ex concorrente delVip e dell’Isola dei Famosi, ha deciso di sfornare una hit per “coccolarci” verso gli ultimi scampoli d’estate. Antonio Zequila dopo ilVipuna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

elenabonetti : Pubblicate le graduatorie per oltre 3 miliardi dal Pnrr per asili nido e scuole dell’infanzia: mai prima d’ora un i… - Mov5Stelle : Stiamo costruendo un importante e rivoluzionario progetto per il futuro dell’Italia. Abbiamo bisogno anche di te… - mara_carfagna : Parte la più grande operazione di 'ricucitura' dei diritti dei bambini: ripartite risorse per oltre 3 miliardi, con… - ElisabettaPolet : RT @massimo4951: Buon pomeriggio a tutti ??????????????????????????????????????????? Bisogna essere folli per raggiungere grandi obiettivi, coraggiosi per affro… - Cami71Michele : @AlbertoBelfiori Bimotore carino a vedersi. Più posti a vedere finestrini. È più grande del tuo immagino. -