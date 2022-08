Europei di Nuoto | rimonta di Bertocchi-Pellacani | sono argento nel sincro

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma – Dal settimo al secondo posto con tre salti. Elenae Chiaravanno a prendersi la medaglia d’nel trampolino tre metri, dopo un avvio da brividi. Sbagliano completamente il secondo tuffo obbligatorio (rovesciato) e precipitano al penultimo posto. Non mollano e si aggrappano a quei 7 punti di ritardo dalle ucraine (terze) che noncosì tanti da non poterci provare. Con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, il tuffo che solitamente gli riesce meglio, risalgono al quarto posto, a meno di un punto dalle ucraine; con il triplo e mezzo avanti le superano addirittura eseconde; l’ultimo, il doppio e mezzo indietro, è quello che soffrono di più ma con 52 punti e gli errori nelnismo delle avversarie ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Coninews : Con l'oro della 4x100 misti maschile sono 35 le medaglie italiane del nuoto in vasca agli Europei di #Roma2022. Che… - Agenzia_Ansa : Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 52'21. Medaglia d… - InvisibleWomann : @GiovanniCamell4 @FBiasin 1. Gli atleti afro sono italiani. 2. Si sta parlando di Roma, europei di nuoto. Non c'è nessun 'afro'. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci vincono l'argento e il bronzo nei tuffi nel trampolino da un metro agli Europei di nuo… -

Eurosport IT

MEDAGLIEREROMA 2022: ARGENTO MARSAGLIA, BRONZO TOCCI Altre due medaglie, un argento e un bronzo, nel medagliere deglidiRoma 2022 per l'Italia grazie al secondo posto di Lorenzo ...di, doppietta azzurra nei 50 rana. Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro con il tempo di 26 33, nuovo primato italiano, davanti a Simone Cerasuolo, argento in 26 95. Bronzo al ... Calendario Europei Nuoto, Atletica 18 agosto: orari di tutti gli sport, programma, tv, streaming, italiani in gara Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ancora medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto a Roma. Nella finale del trampolino da un metro Lorenzo Marsaglia è secondo con 396.25 punti e Giovanni Tocci terzo con 386.20; medaglia d’oro e tito ...