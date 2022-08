Erdogan-Zelensky-Guterres; al vertice per la pace vince solo il leader turco

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 agosto 2022) L’ultima volta che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, si è recato nell'Ucraina invasa - era una sera di fine aprile - è stato accolto dai russi con una pioggia di missili. All’ora di cena l’esercito russo ha tirato dieci volte su Kiev, bruciando il quartiere di Chevchenkovsky. Tanto per far capire al massimo rappresentante Onu quanto Vladimir Putin apprezzasse la sua visita, e così da fargli digerire l’idea che Mosca avrebbe continuato a lungo a violare i diritti umani e a spadroneggiare su quel territorio su cui s’incaponisce dallo scorso febbraio. Sono passati quasi quattro mesi da allora, ma le cose non sono affatto cambiate: l’artiglieria russa si diverte ancora a terrorizzare la popolazione civile e a colpire le città ucraine a ogni passerella di solidarietà verso Kiev da parte dei politici d’Europa, spesso costretti a ripararsi nei ...