Emorroidi | diagnosi più precise e terapie più mirate grazie all’anoscopia

(Di giovedì 18 agosto 2022) Lesono un problema molto più frequente di quanto si possa pensare. Secondo alcuni studi si stima che addirittura il 10% della popolazione mondiale adulta sia affetta da questa patologia e l’incidenza è prevalente tra chi ha superato i 50 anni d’età. Soltanto in una minima parte però ne parla con il proprio medico: si tratta di un disturbo fastidioso ma spesso oggetto di tabù. Eppure il primo passo per risolverlo è inquadrarlo nel modo corretto, anche con l’aiuto di un esame specifico, l’anoscopia. Ne parliamo con il dottor Mauro Montuori, chirurgo esperto in proctologia dell’Unità Operativa di Chirurgia del Policlinico San Pietro, dove è possibile essere seguiti in tutto il percorso die cura di problemi dianche con l’ausilio di indagini diagnostiche ad alta tecnologia.: cosa ...