Palestinesi in lutto al funerale per il ventenne Waseem Abu Khalifa, morto per le ferite provocate dagli spari dell'esercito israeliano durante degli scontri, a Nablus, nella Cisgiordania ... CIsgiordnia, funerali di un 20enne ucciso in scontri con Israele Milano, 18 ago. (askanews) - Palestinesi in lutto al funerale per il ventenne Waseem Abu Khalifa, morto per le ferite provocate dagli spari ...Era soprannominato ”il Leone di Nablus” e ieri un raid di Israele nella cittadina della Cisgiordania lo ha ucciso: è finita così la latitanza del leader delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, Ibrahim N ...