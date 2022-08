Choc in Italia: il caldo fa una strage in spiaggia, il bilancio dei morti è spaventoso (Di giovedì 18 agosto 2022) Le temperature durante questa estate 2022 sono state decisamente fuori dalla norma, arrivando oltre i 40°. Il caldo forte ha provocato diversi malori e nella giornata di ieri, 17 Agosto 2022, nel Salento ci sono stati anche dei morti. Quando si va in spiaggia è bene cercare un posto fresco per le ore più calde e rimanere costantemente idratati. Bisogna prestare attenzione anche a quando si fa il bagno e a non mangiare pesante. Vediamo ora nel dettaglio cos’è successo nel Salento e le previsioni per il prossimo fine settimana.



Come riportato da Leggo, nella giornata di ieri, 17 Agosto 2022, ci sono stati tre morti in poche ore nel Salento. Una vera strage dovuta probabilmente al caldo e alle temperature elevate. Il primo è stato un anziano di 88 anni, Antonio Crocetta, morto nella ...

