Calcio: Napoli, visite mediche per Ndombele (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - E' iniziata l'avventura con il Napoli di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese, proveniente dal Tottenham, è a Villa Stuart dove sta svolgendo le visite mediche. Ndombele si trasferisce in Italia in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a 31,5 milioni.

