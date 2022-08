Bratto | villeggiante muore in albergo durante le vacanze

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 agosto 2022) Castione della Presolana. Stava trascorrendo lein montagna a Castione della Presolana, insieme alla moglie. Nella mattinata di giovedì 18 agosto, un uomo di 90 anni, residente nel milanese, è deceduto per cause naturali in undi. Erano due o tre anni che la coppia aveva scelto la struttura per il suo soggiorno estivo in montagna. Il 90enne era conosciuto e apprezzato da tutto il personale dell’hotel. Intorno alle 10 di giovedì il malore: subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivato il personale del 118 con un’automedica e un’ambulanza. Ma le condizioni dell’anziano erano troppo gravi e il suo fisico non ha retto, così è stato constatato il decesso.