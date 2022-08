Bergamo | prorogato divieto di circolazione dei monopattini sui marciapiedi | troppo pericolosi

(Di giovedì 18 agosto 2022). Perdurando l’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in via Papa Giovanni XXIII, via Bonomelli e via Paglia, dove la Polizia Locale ha rilevato diverse violazioni a carico di persone che, alla guida die velocipedi sul marciapiede, hanno posto in essere comportamenti potenzialmente, è stata prorogata l’ordinanza del 21 giugno 2022 didicon velocipedi esuinelle vie sopra indicate. Il provvedimento ha validità dal 24/08/2022 al 24/10/2022.

