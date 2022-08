Atletica: Europei, Tortu in finale nei 200 metri (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco, 18 ago. - (Adnkronos) - Filippo Tortu centra la finale dei 200 metri ai campionati Europei di Monaco di Baviera. Il campione olimpico della staffetta 4x100 vince la terza semifinale con il tempo di 20"29. Eliminati invece Fausto Desalu (20"48) e Diego Pettorossi (20"75). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Monaco, 18 ago. - (Adnkronos) - Filippocentra ladei 200ai campionatidi Monaco di Baviera. Il campione olimpico della staffetta 4x100 vince la terza semicon il tempo di 20"29. Eliminati invece Fausto Desalu (20"48) e Diego Pettorossi (20"75).

