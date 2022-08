Atletica | Catalin Tecuceanu esce mestamente in batteria agli Europei Barontini in semifinale sugli 800

(Di giovedì 18 agosto 2022) Sorprendente eliminazione dinelle batterie degli 800 metri2022 dileggera. L’italo-rumeno si era presentato a Monaco con grandi ambizioni dopo aver disputato una bellaai Mondiali, ma in terra tedesca ha offerto una prestazione sottotono e ben lontana da quelle di Eugene, dove si era distinto con i suoi finali travolgini. Oggi l’azzurro ha sofferto nella fase centrale di gara, come era già successo durante la rassegna iridata, ma non è poi riuscito a brillare in rimonta negli ultimi 200 metri, sulla carta il suo terreno prediletto. Il nostro portacolori ha chiuso al sesto posto nell’ultimacon il tempo di 1:47.94. Alle semifinali si qualificavano i primi tre di ogni serie e i migliori quattro crono di ...

OA Sport

