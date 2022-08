18 agosto … (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli eventi datati 18 agosto Quindici giorni fa vi abbiamo raccontato i settant’anni di Osvaldo Ardiles. Oggi gli stessi anni li compie Ricky Villa, il quale ha fatto parte della rosa dell’Argentina campione del mondo ’78 e che dopo quella kermesse andò anche lui al Tottenham. E il 18 agosto 1912 nasceva Carlos Gringa, il quale nelle sette stagioni in Italia indossò le maglie di Fiorentina e Lucchese. Tocca gli ottanta Franco Pavoni, un campionato cadetto con la Salernitana e uno di Serie A con il Catanzaro. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli eventi datati 18Quindici giorni fa vi abbiamo raccontato i settant’anni di Osvaldo Ardiles. Oggi gli stessi anni li compie Ricky Villa, il quale ha fatto parte della rosa dell’Argentina campione del mondo ’78 e che dopo quella kermesse andò anche lui al Tottenham. E il 181912 nasceva Carlos Gringa, il quale nelle sette stagioni in Italia indossò le maglie di Fiorentina e Lucchese. Tocca gli ottanta Franco Pavoni, un campionato cadetto con la Salernitana e uno di Serie A con il Catanzaro. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

meb : Domani, giovedì 18 agosto alle ore 11, conferenza stampa di @ItaliaViva e @Azione_it per presentare il programma el… - rusembitaly : ??Il 19 agosto il regime di #Kiev sta preparando una provocazione eclatante alla centrale nucleare di #Zaporizhzhia… - Internazionale : Per la prima volta dal dopoguerra l'Italia affronta una campagna elettorale in pieno agosto. E rischia di ritrovars… - demi_greece_ : RT @Vitality1978: La mia felice bocca nuovamente incontrare vuole le tue labbra che baciando mi benedicono, le tue dita care voglio ten… - La_manina__ : Daniela Santanchè dovrebbe farsi spiegare dai suoi colleghi di partito che al #twiga non è successo niente, che una… -