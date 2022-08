Stintino, 74enne precipita da una scogliera e muore mentre stava pescando. Udine, salvato un escursionista rimasto intrappolato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tragedia durante la notte a Stintino, nel Sassarese: nella serata di ieri un anziano è caduto da una scogliera mentre pescava ed è deceduto. Il turista aveva 74 anni ed era originario di Gioia del Colle (Bari) e, secondo quanto è stato riportato, è precipitato per diversi metri sugli scogli. L’episodio è avvenuto intorno alle 22. Da capire che cosa abbia provocato la caduta, se un malore oppure un ostacolo. È stata immediata la richiesta ai soccorsi da parte dei testimoni, ma l’arrivo dei vigili del fuoco di Porto Torres, della guardia costiera e dei carabinieri si è rivelato vano: il 74enne è deceduto sul colpo. Non è stato semplice raggiungere il punto in cui è precipitato il pensionato: i pompieri sono arrivati con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tragedia durante la notte a, nel Sassarese: nella serata di ieri un anziano è caduto da unapescava ed è deceduto. Il turista aveva 74 anni ed era originario di Gioia del Colle (Bari) e, secondo quanto è stato riportato, èto per diversi metri sugli scogli. L’episodio è avvenuto intorno alle 22. Da capire che cosa abbia provocato la caduta, se un malore oppure un ostacolo. È stata immediata la richiesta ai soccorsi da parte dei testimoni, ma l’arrivo dei vigili del fuoco di Porto Torres, della guardia costiera e dei carabinieri si è rivelato vano: ilè deceduto sul colpo. Non è stato semplice raggiungere il punto in cui èto il pensionato: i pompieri sono arrivati con i sommozzatori,la Capitaneria di Porto ...

