Spalletti apre le porte della rimessa di famiglia e racconta il ‘suo’ Napoli: speranze, aspettative e segreti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 11 minutiNapoli – Luciano Spalletti apre le porte della rimessa di famiglia a Dazn. Il tecnico del Napoli ha ospitato Diletta Leotta nella propria tenuta, concedendosi a un’intervista a 360°. Nella sua Certaldo, l’allenatore azzurro ha parlato del suo passato, del presente e del futuro che attende la compagine partenopea, partita in campionato con un netto successo al Bentegodi di Verona. Aneddoti, segreti, confessioni: c’è tutto Spalletti nella lunga chiacchierata con la Leotta. rimessa – Questo è il mio luogo dove riesco a concentrarmi meglio per trovare le soluzioni per la squadra. Ho i cavalli perché poi bisogna trottare in campo e ne ho allenati parecchi di cui sono orgoglioso. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 11 minuti– Lucianoledia Dazn. Il tecnico delha ospitato Diletta Leotta nella propria tenuta, concedendosi a un’intervista a 360°. Nella sua Certaldo, l’allenatore azzurro ha parlato del suo passato, del presente e del futuro che attende la compagine partenopea, partita in campionato con un netto successo al Bentegodi di Verona. Aneddoti,, confessioni: c’è tuttonella lunga chiacchierata con la Leotta.– Questo è il mio luogo dove riesco a concentrarmi meglio per trovare le soluzioni per la squadra. Ho i cavalli perché poi bisogna trottare in campo e ne ho allenati parecchi di cui sono orgoglioso. ...

SportdelSud : Luciano #Spalletti si apre a 360° parlando del suo rapporto con la squadra, con il presidente del #Napoli, Aurelio… - scnuddobarese : @ToniAzzurri Sotto Gattuso sembrava un mezzo deficiente. Per dire quanto conta il contesto e che sono più tranquill… - antonellaa262 : Verona-Napoli apre la stagione 2022-23 per la formazione allenata da Luciano Spalletti: le probabili formazioni e t… - official_aladin : RT @GianmarcoDaria: @InterCM16 Siamo stati criticati anche noi sotto il nostro articolo, roba assurda. La gente non apre gli occhi. Inzaghi… - InterCM16 : RT @GianmarcoDaria: @InterCM16 Siamo stati criticati anche noi sotto il nostro articolo, roba assurda. La gente non apre gli occhi. Inzaghi… -