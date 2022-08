Sgarbi, la foto che spaventa i follower: come si fa vedere: "Voi sapete di chi è la colpa" (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Voi sapete di chi è la colpa". Una foto di Vittorio Sgarbi allarma i tanti follower sui social del parlamentare e critico d'arte che ha pubblicato uno scatto che lo vede seduto su una sedia rotelle, in aeroporto. Il commento sibillino di Sgarbi ha attirato la curiosità degli utenti sulle sue condizioni di salute ma ha anche scatenato l'ironia sul possibile "colpevole". "Voi sapete di chi è la colpa", ha scritto infatti Sgarbi con tanti follower che elencano i "sospettati", da Giampiero Mughini (celebre la rissa sfiorata al Maurizio Costanzo Show qualche tempo fa) agli svizzeri dopo la multa rifilata dalla polizia ticinese con relativa polemica. C'è anche chi tira in ballo possibili effetti collaterali ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Voidi chi è la". Unadi Vittorioallarma i tantisui social del parlamentare e critico d'arte che ha pubblicato uno scatto che lo vede seduto su una sedia rotelle, in aeroporto. Il commento sibillino diha attirato la curiosità degli utenti sulle sue condizioni di salute ma ha anche scatenato l'ironia sul possibile "colpevole". "Voidi chi è la", ha scritto infatticon tantiche elencano i "sospettati", da Giampiero Mughini (celebre la rissa sfiorata al Maurizio Costanzo Show qualche tempo fa) agli svizzeri dopo la multa rifilata dalla polizia ticinese con relativa polemica. C'è anche chi tira in ballo possibili effetti collaterali ...

tempoweb : Vittorio #Sgarbi, la foto che spaventa i follower: come si fa vedere: 'Voi sapete di chi è la colpa' #17agosto… - AlbertiGigi56 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Sgarbi, un altro che mette le foto della comunione invece di farsi vedere come è ora - Giangrecobruno : @VittorioSgarbi Buonasera Professore Sgarbi.Non avendo ricevuto risposta Le invio nuovamente foto della tela per av… - foto_storia : @gervasoni1968 Ma, esattamente, quali meriti ha Sgarbi, a parte cacare in streaming? ?? -