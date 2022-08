Reddito di cittadinanza, Zingaretti assume 300 navigator. Dal M5s: "Dimettiamoci tutti" (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti e con giunta giallorossa formata da Pd e Movimento 5 Stelle, procede spedito nella difesa del Reddito di cittadinanza. Mentre, da destra, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni bombarda la misura-simbolo dei 5 Stelle, la Regione Lazio annuncia un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione di quasi 300 navigator: per la precisione, "numero 295 unità di personale a tempi pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro". Magia dell'universo grillino: assumere qualcuno perché provi a trovare lavoro a qualcun altro. La vicenda, peraltro, si inserisce in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Regione Lazio guidata da Nicolae con giunta giallorossa formata da Pd e Movimento 5 Stelle, procede spedito nella difesa deldi. Mentre, da destra, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni bombarda la misura-simbolo dei 5 Stelle, la Regione Lazio annuncia un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione di quasi 300: per la precisione, "numero 295 unità di personale a tempi pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro". Magia dell'universo grillino:re qualcuno perché provi a trovare lavoro a qualcun altro. La vicenda, peraltro, si inserisce in ...

Mov5Stelle : Chi attacca il Reddito di cittadinanza non conosce la legge. Per fare dispetto al Movimento 5 Stelle e non farlo fu… - Mov5Stelle : “I 5 Stelle hanno fatto il Reddito di Cittadinanza, il decreto Dignità contro il precariato: hanno fatto le cose di… - SkyTG24 : Napoli, lavoravano in nero e percepivano reddito di cittadinanza - Fily1982 : RT @demagistris: Berlusconi ritorna ossessivamente sulla giustizia per renderla meno autonoma e Meloni vuole abolire il reddito di cittadin… - emanuelino10 : RT @antonioneox78: Chi vuole abolire il reddito di cittadinanza è consapevole di aumentare la delinquenza e la povertà .#RedditoDiCittadina… -