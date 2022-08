Lucca: avvicina donne in bici e le palpeggia, denunciato molestatore seriale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lucca, 17 ago. (Adnkronos) - A bordo di uno scooter avvicinava donne che andavano in bicicletta e, dopo averle affiancate, le palpeggiava al seno rischiando anche di farle cadere. Gli investigatori del Commissariato di Forte dei Marmi hanno denunciato per violenza sessuale un uomo di 38 anni, italiano, protagonista di 5 episodi simili tra loro avvenuti tra luglio e agosto, 4 nel centro di Forte dei Marmi e uno a Marina di Pietrasanta. Le vittime, dai 40 ai 50 anni, dopo la molestia hanno denunciato il fatto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi, fornendo un identikit del soggetto, che agiva sempre con il casco in testa, insufficiente, però, in un primo momento, ad individuare il presunto autore. Gli investigatori, tuttavia, tramite la visione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022), 17 ago. (Adnkronos) - A bordo di uno scootervache andavano incletta e, dopo averle affiancate, leva al seno rischiando anche di farle cadere. Gli investigatori del Commissariato di Forte dei Marmi hannoper violenza sessuale un uomo di 38 anni, italiano, protagonista di 5 episodi simili tra loro avvenuti tra luglio e agosto, 4 nel centro di Forte dei Marmi e uno a Marina di Pietrasanta. Le vittime, dai 40 ai 50 anni, dopo la molestia hannoil fatto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi, fornendo un identikit del soggetto, che agiva sempre con il casco in testa, insufficiente, però, in un primo momento, ad individuare il presunto autore. Gli investigatori, tuttavia, tramite la visione ...

